Скорость возведения детских садов и школ увеличилась в Московской области

Строительство детских садов и школ в Московской области стало проходить на 23% быстрее. Ход работ в регионе контролируют с помощью системы мониторинга социально-экономического развития, сообщили в областном Мингосуправления.

«В системе собрано более 400 шаблонов дорожных карт. Статус 70% процедур по ним отслеживается автоматически, что позволяет контролировать каждый этап строительства», — сказал директор ИТ-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

В министерстве уточнили, что с помощью данной системы можно контролировать процессы формирования, мониторинга и анализа выполнения государственных и муниципальных программ по строительству. Помимо этого, ее использование упрощает процесс сбора и обработки данных, а также создания прогнозов социально-экономического развития.

Отметим, что компания «МАКСИМУМ» является подведомственным учреждением Мингосуправления Подмосковья, они совместно ведут работы над масштабными цифровыми проектами и сервисами в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.