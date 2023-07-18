Скоростной мобильный интернет появится в малых селах и деревнях Подмосковья

Малые села и деревни Подмосковья подключат к скоростному мобильному интернету, сообщили в Мингосуправления, ИТ и связи региона. Список населенных пунктов определят на основе голосования жителей.

Так, предлагается выбрать поселки, деревни и села, в которых проживают от ста до пятисот человек. Принять участие в голосовании могут жители в возрасте от восемнадцати лет, прописанные в Подмосковье. Оставить голос можно на сайте госуслуг до 13 августа включительно.

В тех населенных пунктах, за которые проголосуют больше всего жителей, сотовые вышки установят в первую очередь. Работы проведут в следующем году.

По итогам голосования в прошлом году интернет появится в двадцати девяти населенных пунктах области. Работы завершат до конца этого года.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что по итогам июня от жителей поступило 159 тысяч обращений.