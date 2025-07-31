Скоростной заезд в Эквадоре обернулся катастрофой: гонщик потерял управление перед финишем

Автогонки в Эквадоре завершились трагедией — болид на полной скорости вылетел с трассы и врезался в зрителей. Два человека погибли, еще 18 получили травмы. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Соревнования в Эквадоре превратились в катастрофу из-за ошибки гонщика. На последнем круге, всего за 300 метров до финиша, он не удержал контроль над машиной на повороте. Автомобиль вынесло за пределы трассы прямо в толпу зрителей.

По предварительным данным, двое погибли на месте, еще 18 человек доставили в больницы с травмами различной степени тяжести. Организаторы гонок объявили, что соревнования временно приостановлены, но возобновятся уже 2 августа — в знак траура гоночные болиды выйдут на трассу с черными лентами.

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