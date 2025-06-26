В России ожидается демографический бум комаров
Биолог Воробьев пояснил, стоит ли ожидать нашествия комаров этим летом
Фото: [pxhere.com]
Дождливая погода создала идеальные условия для размножения комаров. Биолог Михаил Воробьев объяснил, стоит ли ждать нашествия кровососов в этом сезоне. Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, влажность — лучший друг комаров, поскольку лужи и водоемы не пересыхают — личинки выживают в полном объеме, также теплые дни между дождями ускоряют развитие насекомых, а ветер и городская среда в свою очередь частично сдерживают рост популяции.
Эксперт добавил, что, хотя комаров будет больше обычного, катастрофического нашествия не предвидится. Главное — запастись репеллентами для выездов на природу и не забывать о защите окон в домах. Однако городским жителям особенно переживать не стоит — лужи слишком недолговечны для массового размножения.
Ранее иммунолог-аллерголог дала советы по нанесению на тело спрея от комаров.