В России ожидается демографический бум комаров

Дождливая погода создала идеальные условия для размножения комаров. Биолог Михаил Воробьев объяснил, стоит ли ждать нашествия кровососов в этом сезоне. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, влажность — лучший друг комаров, поскольку лужи и водоемы не пересыхают — личинки выживают в полном объеме, также теплые дни между дождями ускоряют развитие насекомых, а ветер и городская среда в свою очередь частично сдерживают рост популяции.

Эксперт добавил, что, хотя комаров будет больше обычного, катастрофического нашествия не предвидится. Главное — запастись репеллентами для выездов на природу и не забывать о защите окон в домах. Однако городским жителям особенно переживать не стоит — лужи слишком недолговечны для массового размножения.

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