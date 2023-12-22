Скотт Риттер: санкции Запада не отразились на россиянах

По словам экс-разведчика, он побывал во многих городах России и увидел, что там все прекрасно, дела в городах идет хорошо. Он отметил, что Москва почти идеальна, отдаленные от нее города – не совсем.

Риттер отметил, что жители России, как и вся страна, больше не зависят от Америки или Европы. При этом, по его словам, страна готова наладить дружеские отношения, однако подчиняться больше не будет. Разведчик рассказал, что теперь Россия подает себя как одну из главных культур мира.