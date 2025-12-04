Убегала от правосудия два года: злостную иностранку-нарушительницу выдворили из России

Проверка показала, что женщина прибыла в страну еще в феврале 2020 года и была поставлена на миграционный учет, однако срок ее законного пребывания истек в ноябре 2021 года. С тех пор в течение почти двух лет она не продлевала регистрацию по месту пребывания, а также не оформляла официальный патент на работу, который дал бы ей право легально трудиться.

В отношении женщины был составлен административный протокол по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ, что повлекло за собой конкретные меры: суд принял решение о ее принудительном выдворении за пределы России и наложил административный штраф в размере пяти тысяч рублей. На время оформления документов она была помещена в Центр временного содержания иностранных граждан управления МВД по Сургуту.

