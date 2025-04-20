В Чебоксарах пятиклассник попал в больницу после избиения одноклассниками

В чебоксарской гимназии №5 двое учеников пятого класса напали на своего сверстника. В результате ребенка доставили в больницу на скорой для прохождения обследования. Мать пострадавшего мальчика рассказала, что ее сын в течение нескольких месяцев подвергался травле.

Ситуацией заинтересовалось следственное управление СК РФ по Чувашии.

Сообщается, что сотрудники школы знали о конфликтах в классе, но не предприняли никаких мер. По данному факту организовано проведение доследственной проверки, на основании результатов которой будет дана оценка действиям либо бездействию сотрудников образовательного учреждения.

Мальчика после прохождения обследования отправили домой, уточнили в прокуратуре региона.

Инцидент также привлек внимание министерства образования Чувашской Республики. Ведомство взяло ситуацию под личный контроль.

Ранее сообщалось о том, что драка с участием школьников и учителя заинтересовала кузбасский СК.