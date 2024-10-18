СКР установил 400 участников беспорядков в Махачкале по камерам наблюдения

Более 400 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы удалось установить благодаря видеонаблюдению. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на интервью Александра Бастрыкина российскому изданию.

В ходе расследования инцидента в аэропорту Махачкалы, где в октябре 2023 года произошли протесты против прилета рейса из Израиля, следственные органы идентифицировали более 400 человек.

Это стало возможным благодаря тщательному анализу свыше 3 тыс. видеофайлов. Их собрали с камер видеонаблюдения в аэропорту. Общий объем данных составил несколько терабайт.

Работа с записями заняла несколько месяцев. Она проводилась с применением специальных программ, что позволило добиться высокой точности. Известно, что в результате инцидента пострадали 20 человек.

Подобные методы идентификации уже показали свою эффективность ранее. Например, после массовых акций в Баймаке в январе 2024 года. Так, специалисты смогли установить личности 76 участников.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» сделал пять кругов над Домодедово и передумал лететь дальше.