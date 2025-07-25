СКР взял на контроль дело о гибели подростка на горке

СК РФ усилил контроль над расследованием гибели 13-летнего подростка в ямальском поселке Уренгое. Глава ведомства лично затребовал доклад о ходе проверки, передает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на центральный аппарат ведомства.

Трагедия произошла 27 декабря прошлого года возле спортцентра «Уренгоец». Мальчик катался на тюбинге с горки, но попал под габаритный транспорт: его накрыл ковш убирающего снег КамАЗа. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

Сразу после инцидента было возбуждено два уголовных дела: против водителя грузовика по статье о причинении смерти по неосторожности и по статье о халатности в отношении ответственных лиц. Мать погибшего утверждает, что территория детской площадки не была должным образом огорожена. Соответствующие преграды поставили лишь после трагедии.

Мать негодует, почему дорожники не разогнали детей, а решили провести уборку территории.

Расследование продолжается уже семь месяцев, однако окончательные выводы следствия пока не озвучены. Повышенное внимание СКР к делу свидетельствует о возможных новых поворотах.

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