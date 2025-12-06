СКР задержал и предъявил обвинение бойцу, устроившему «спарринг» с памятником в Москве

Бойцу смешанных единоборств Габиби Исмаилову предъявлено официальное обвинение в осквернении памятника ветеранам Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в Москве. Об этом сообщило Главное следственное управление СКР по столице.

Как следует из официального заявления ведомства, спортсмен был задержан, и в ходе допроса он полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном. 8 декабря следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании для Исмаилова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент, ставший причиной уголовного преследования, произошел 5 декабря. Исмаилов выложил в социальные сети видео, на котором он наносит серию ударов рядом со скульптурной композицией в сквере имени Дмитрия Михайлика. Публикация вызвала волну резкой критики, после чего боец удалил запись.

6 декабря стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование этого дела на личный контроль, поручив доложить ему о ходе проверки. Габиби Исмаилов известен тем, что провел один профессиональный бой в лиге «Кулак», в котором потерпел поражение от Дастана Ташболотова.

