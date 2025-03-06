СКР заинтересовался затянувшимся делом об избиении школьника в ХМАО

В Югре подростки избили школьника, однако после возбуждения уголовного дела расследование затянулось. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», ситуацией заинтересовался главный Следственный комитет.

Инцидент произошел весной 2024 года. Тогда в Нижневартовском районе группа подростков записала на камеру, как избила мальчика, ученика шестого класса. Школьник получил травмы. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. По словам отца пострадавшего, расследование затянулось. С тех пор прошел почти год, а виновных не привлекли к ответственности.

Региональное управление СК России хочет забрать дело у полиции. Также отметили, что будет открыто производство по статье о хулиганстве. Подозревают, что толпа подростков не первый раз совершает нападения.

Самим делом также заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил представить доклад о ходе расследования и тщательной проверке действий подростков, которые били ребенка.

Ранее сообщалось, что бывший боксер нокаутировал жительницу Томска. Он напал на женщину на глазах у ее ребенка.