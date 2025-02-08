Скрипку Страдивари продали в Нью-Йорке за $11,25 млн
В Нью-Йорке ушла с молотка скрипка Страдивари 1714 года
Фото: [pxhere.com]
На аукционе в Нью-Йорке продали скрипку «Иоахим-Ма», изготовленную знаменитым итальянским мастером Антонио Страдивари в 1714 году.
Музыкальный инструмент ушел с молотка за $11,25 млн, сообщает аукционный дом Sotheby's.
В публикации Sotheby's говорится, что скрипка изготовлена из клена. Кроме того, на ней имеется подпись создателя на латыни: «Antonius Stradivarius Cremonenfis Faciebat 1714».
Скрипка Страдивари с 2013 по 2015 год хранилась в музее скрипки в родном городе мастера – итальянской Кремоне.
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