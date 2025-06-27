Участник СВО загадочно пропал при возвращении домой

Волгоградский участник специальной военной операции Андрей Володин объявлен в розыск после исчезновения 16 июня. Его супруга рассказала V1.Ru, что исчезновение стало неожиданностью и вызвало резкую реакцию у знакомых.

Согласно официальным ориентировкам, военнослужащий покинул расположение части в Курске в летней форме без оружия. Отличительные приметы — татуировки звезд на коленях и демона на груди.

Супруга пропавшего сообщила журналистам, что последний раз контактировала с мужем в день исчезновения.

«У него сейчас должен быть отпуск. Мы планировали поехать куда-нибудь с детьми, а тут вот такая информация… Мне начали звонить, писать, сторожить меня у дома. Я в шоке со всего этого. Звонят мне, кто его ищет, говорят: "Вы понимаете, вы делаете себе только хуже". Они думают, что я его прячу, прикрываю», — говорит женщина.

Представитель командования части подтвердил, что боец ранее уже самовольно покидал расположение. Поисками занимается военная полиция, но подробности дела не разглашаются. В официальной ориентировке подчеркивается, что разыскиваемый не имеет судимостей, вопреки слухам в соцсетях о его «особой опасности».

Ситуация осложняется тем, что боец проходил лечение в госпитале перед исчезновением. Родственники пытаются самостоятельно выяснить его судьбу через сослуживцев и командование части, но сталкиваются с отсутствием информации. Военная прокуратура пока не комментирует происшествие.

Ранее сообщалось, что свердловский боец СВО вернулся с фронта после семейной трагедии.