Скрутил — отвечай: как девушка купила Audi с «липовым» пробегом и отсудила у салона в Татарстане 500 тысяч

Жительница Татарстана добилась через суд компенсации в полмиллиона рублей с автосалона, продавшего ей автомобиль с недостоверными данными о пробеге. Как сообщил информационный портал chelny-biz.ru, женщина приобрела подержанную Audi A1 2013 года выпуска, заплатив за нее 1,2 млн руб при заявленном продавцом пробеге в 169 тыс. км.

Однако вскоре после покупки новоиспеченная автовладелица обратилась к официальному дилеру марки, где и вскрылся неприятный факт: согласно сервисной истории, на момент продажи реальный пробег автомобиля составлял 254 тыс. километров. Таким образом, одометр был скручен почти на 100 тыс. км.

Экспертная оценка показала, что рыночная стоимость автомобиля с истинным пробегом не превышала 900 тыс. руб. Получается, покупательница переплатила автосалону 318 тыс. руб.

Суд полностью удовлетворил исковые требования пострадавшей. В итоговую сумму компенсации вошли не только 318 тыс. руб. разницы в стоимости, но и 190 тыс. руб. в качестве штрафа по Закону о защите прав потребителей, 59 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 3 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда и 2,5 тыс. руб. — затраты на независимую диагностику автомобиля. Общий размер взыскания с недобросовестного продавца составил 500 тыс. руб.

