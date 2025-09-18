Скрылся, но ненадолго: что грозит задержанному за пьяную расправу в подмосковном Егорьевске

Жителю подмосковного Егорьевска, задержанному по подозрению в убийстве приятеля, может грозить серьезный срок. Адвокат Алексей Цыганов в беседе с изданием REGIONS пояснил , что действия подозреваемого будут квалифицированы по статье «Убийство», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

По данным следствия, пьяный конфликт между мужчинами перерос в поножовщину, в результате которой один из участников скончался, а второй попытался скрыться с места преступления, но был быстро задержан.

По оценке адвоката, главным отягчающим обстоятельством станет состояние алкогольного опьянения подозреваемого на момент совершения преступления. Суды традиционно учитывают этот фактор как усиливающий вину, поскольку он свидетельствует о добровольном снижении самоконтроля. Это означает, что фигуранту с большой вероятностью будет назначен срок, близкий к верхней границе санкции статьи. То есть, 15 лет.

