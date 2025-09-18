Возраст не поможет: что грозит студенту из Наро-Фоминска за избиение одногруппника

Жестокое избиение студента в техникуме Наро-Фоминска, которое попало на видео, может обернуться для нападавшего условным сроком. К такому выводу в разговоре с REGIONS пришел адвокат Янис Юкша, проанализировав обстоятельства дела.

Как напомнил юрист, в России уголовная ответственность за многие преступления, включая хулиганство и причинение вреда здоровью, наступает с 16 лет. Однако за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также некоторые деяния средней тяжести подростки отвечают уже с 14 лет.

Адвокат отмечает, что молодые люди часто относятся к таким действиям как к игре, не осознавая реальных правовых последствий. В данном случае действия могут быть переквалифицированы на «Побои» или «Причинение вреда здоровью средней тяжести».

Несовершеннолетие подсудимого и отсутствие предыдущих судимостей, скорее всего, станут смягчающими обстоятельствами. По мнению Юкши, с большой долей вероятности суд ограничится условным наказанием, а не реальным лишением свободы. Однако последнее слово в деле останется за правоохранителями и судом.

Напомним, что пострадавший с черепно-мозговой травмой был госпитализирован, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Прокуратура 17 сентября организовала проверку по факту драки студентов в техникуме в Наро-Фоминске.