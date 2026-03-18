Скрытая угроза: саратовские врачи нашли смертельный пневмоторакс у мужчины, который чувствовал себя здоровым

В Саратовской районной больнице произошел случай, который еще раз подтвердил: регулярная диспансеризация спасает жизни, даже когда ничего не болит. Пациент средних лет пришел на плановую консультацию — в анамнезе у него была онкология и частичное удаление легкого, поэтому мужчина добросовестно проходил все назначенные обследования, пишет «КП — Саратов⁠».

Очередная компьютерная томография преподнесла сюрприз, который мог стоить жизни. Снимки показали наличие пневмоторакса — скопления воздуха в плевральной полости. Это состояние грозит коллапсом легкого и острым кислородным голоданием, причем развивается оно незаметно для пациента.

Заведующий рентгенологическим отделением Антон Чечетка отметил, что пациент был крайне удивлен неожиданной находкой — ничто не предвещало беды. Однако сомнений у врачей не возникло: состояние требовало немедленного хирургического вмешательства. Мужчину экстренно госпитализировали в специализированное учреждение, где провели необходимую операцию.

Сейчас жизнь пациента вне опасности, он идет на поправку. Этот случай в очередной раз доказывает: даже при отсутствии симптомов нельзя пренебрегать плановой диагностикой, особенно если в прошлом были серьезные заболевания.

Ранее сообщалось, что в больнице Раменского спасли мужчину с гигантской аневризмой.