Скрытый дефект на миллионы: почему владельцы Toyota и Lexus массово подают в суд из-за коробки передач

В исковом заявлении, поданном в федеральный суд США, утверждается, что коробка передач подвержена критическому перегреву и склонна к несвоевременному переключению на повышенные передачи. По мнению автовладельцев, это приводит к ускоренному износу компонентов, сокращению общего ресурса автомобиля и резкому падению его стоимости при перепродаже. Особое возмущение вызывает тот факт, что Toyota, по утверждению истцов, знала о проблеме еще на стадии испытаний, но в ответ на многочисленные жалобы ограничилась лишь программными обновлениями, которые якобы только усугубили ситуацию в угоду формальным показателям топливной экономичности. Среди конкретных примеров фигурируют случаи с Toyota Highlander и Camry 2020 года. Владелец Highlander сообщил о полной поломке трансмиссии на пробеге в 108 тысяч километров, а смета на ее замену составила более 7 400 долларов. Другой автовладелец, услышав посторонние шумы, вынужден был оплатить дорогостоящий ремонт, несмотря на частичную компенсацию от дилера. Иск носит масштабный характер и затрагивает практически весь основной модельный ряд Toyota и ее премиального подразделения Lexus за последние годы. В список потенциально проблемных автомобилей вошли Camry (2018–2024 гг.), Highlander (2017–настоящее время), RAV4 (2019–настоящее время), Sienna (2017–2020 гг.), Avalon (2019–2022 гг.), а также модели Lexus ES 350, RX 350, NX и TX 350 соответствующих годов выпуска. Все они, как утверждается в документе, оснащались проблемной коробкой передач UA80.

