Скрывался 15 лет: ДНК на вещдоке спустя годы выдала подозреваемого в расправе над ветераном ВОВ

В Курганской области завершено расследование уголовного дела об убийстве ветерана Великой Отечественной войны, совершенном шестнадцать лет назад. Обвиняемым по пяти статьям УК РФ проходит 39-летний житель Шадринска, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, пишет Лента.ру.

Преступление было совершено в июне 2009 года. В своем доме была обнаружена убитой пенсионерка, а ее сын-инвалид — с тяжелыми травмами. Из жилища пропали денежные средства в размере не менее 14 тысяч рублей и государственные награды — ордена Отечественной войны II степени. Долгие годы расследование находилось в тупике.

Перелом в деле наступил в 2025 году, когда криминалисты при повторном скрупулезном изучении вещественных доказательств обнаружили на одном из предметов биологический материал. Проведенная генетическая экспертиза позволила идентифицировать ДНК мужчины 1986 года рождения. В дальнейшем оперативникам удалось найти свидетелей, которые указали на данного человека. 2 декабря 2025 года подозреваемый был задержан.

По версии следствия, мужчина явился в дом с целью занять денег. Получив отказ, он совершил расправу над пенсионеркой. Чтобы устранить возможного свидетеля, злоумышленник нанес ее сыну-инвалиду множественные ножевые ранения и удары по голове, после чего похитил деньги и боевые награды ветерана.

