«Скрывался от кого-то»: стало известно о странном поведении похитителя девочки из Смоленска

В деле о похищении десятилетней девочки в Смоленске появляются новые детали, рисующие портрет предполагаемого преступника. Как стало известно RT , в последние месяцы Сергей Грищенков вел себя крайне скрытно и демонстрировал признаки паранойи.

Дочь сожительницы подозреваемого — 51-летней Людмилы (имя изменено по просьбе собеседницы) — поделилась с телеканалом наблюдениями за мужчиной. Женщина призналась, что никогда не одобряла выбор матери: Грищенков всегда казался ей странным и вел себя как абьюзер, поэтому общения с ним она старалась избегать.

Наибольшее недоумение у собеседницы RT вызвал тот факт, что около двух месяцев назад мужчина без объяснения причин полностью отказался от использования мобильного телефона. У него, по словам женщины, развилась настоящая мания преследования — он вел себя так, будто за ним кто-то охотится.

«Сергей контролировал каждый ее шаг. Даже засекал время, которое у нее уходит на поход в магазин. Пару месяцев назад без объяснения причин вдруг перестал ходить с мобильником. У него была как будто мания преследования, словно скрывался от кого-то. Мама рассказывала мне, что теперь их общение происходит только через бумажные записки. Они около года назад расстались, но поддерживали связь», — цитирует собеседницу Telegram-канал RT.

При этом дочь не знала, что родители снова сошлись и живут вместе. Из-за проблем матери с алкоголем и финансовыми долгами женщина общалась с ней лишь изредка, в основном по переписке. Последний раз они обменивались сообщениями два дня назад: Людмила жаловалась на задолженность по коммунальным платежам и просила помощи. О ребенке, который мог находиться в их квартире, женщина не упоминала. Известно, что Людмила работала мерчандайзером в одном из местных супермаркетов.

Сейчас дочь сожительницы подозреваемого в панике: она не может дозвониться до матери уже вторые сутки и понятия не имеет, где та находится. Женщина не исключает, что Грищенков мог удерживать Людмилу против ее воли или угрожать ей. Она также опасается, что следствие может рассматривать ее мать как возможную соучастницу преступления.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в похищении ребенка в Смоленске оказался таксистом с долгами на сотни тысяч рублей.