Скульптор из Москвы рассказал, как пригодился на СВО

Многодетный москвич Иван Шавыкин взял позывной Шамот, когда его призвали в рамках частичной мобилизации на СВО в 2022 году. Он рассказал RT , как он справлялся без боевого опыта и бесконечной тягой к творчеству.

Изначально семья Шавыкина не поверила, что керамиста призвали. Однако художник отправился на СВО для исполнения своего долга, ведь все было законно и он подходил по всем критериям.

Шавыкин ожидал сразу столкнуться с ужасами конфликта, но в итоге получил даже больше. Неожиданно для себя он увидел новый источник вдохновения, пусть часто картины на поле боя и пугали. Иван стал стрелком-санитаром, научился проще относиться к бытовым и житейским проблемам, а все идеи, приходящие во время службы в голову, быстро передавал супруге. Женщина тоже керамист, и очень трепетно относится к творчеству мужа.

Сейчас Шавыкин вспоминает, что пережил однажды ночью. Тогда он уже освоился на службе и получил некоторый опыт.

«Нас послали выносить раненых. Когда мы дошли уже практически до переднего края, неприятель нас заметил. Порядка шести снарядов по нам выпустили. Спасло нас только то, что мы находились в канаве. Я молился в тот момент, все молились. Благодаря этому мы остались живы. Этот случай в том числе повлиял на мое решение креститься в этот приезд домой», — рассказывает Иван.

Художник остается художником в душе, несмотря на все тяготы на СВО. Он признался, что рад помогать Родине и защищать ее интересы.

Ранее сообщалось, что на СВО впервые подорвали танк американского производства.