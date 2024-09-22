Скульптуры героев романа «Двенадцать стульев» снесли в Харькове

Украинские власти вновь активизировались в плане своей преступной деятельности по сносу памятников в стране, что хоть как-то и даже отдаленно напоминают о советском прошлом. Только накануне власти Одессы решили снести памятник поэту Александру Пушкину, как сразу же отличились их харьковские адепты.

Как сообщает УНИАН, в Харькове минувшим днем коммунальные службы с подачи местной администрации снесли сразу несколько скульптур, установленных на улице Ярослава Мудрого героям романа писателей-одесситов Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев».

«В Харькове убрали скульптуры персонажей романа „12 стульев“, — приводится в публикации украинского новостного агентства.

Уточняется, что в рамках процесса декоммунизации снесли памятники Остапу Бендеру, Кисе Воробьянинову. Такая же печальная участь постигла скульптуру Эллочки «людоедки» Щукиной.

Ранее львовский губернатор Козицкий похвастался, что область первой на Украине завершила снос советских памятников.