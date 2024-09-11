Сквер имени дважды Героя Советского союза Михаила Кузнецова благоустроят в подмосковном Пущино

Порядка тринадцати миллионов рублей выделено на работы по благоустройству в подмосковном Пущино сквера Михаила Кузнецова. Сейчас идет конкурс на выбор подрядчика, который проведет работы.

Напоминаем, что данное пространство стало лидером голосования за благоустройство в Пущино в 2023 году, за него отдали голоса 2114 жителей города.

Сквер был открыт в Пущине в 1981 году, сюда был перенесен бронзовый бюст, который первоначально был воздвигнут на родине Михаила Кузнецова в деревне Агарино при его жизни, в 1950 году. Бюст перенесли после того, как деревню покинули последние жители.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность привлечения собственных ресурсов региона для развития экономики.