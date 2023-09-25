Сквер Ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС обновили в подмосковной Лобне

Работы по благоустройству сквера Ликвидаторов завершены в подмосковной Лобне. Об этом рассказали в региональном Минблаго.

«На небольшой территории, всего в 0,2 гектара, удалось создать небольшую комфортную зону отдыха и сохранить мемориальную функцию места. Надеемся, что местные жители оценят работы, проведенные в сквере, и он станет новой точкой притяжения», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

Отмечается, что в сквере выполнена реставрация мемориальной зоны. К памятнику ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС оборудовали удобные пешеходные подходы. В центральной части появились места для тихого отдыха.

Также в сквере оборудовали амфитеатр, на входе установили входную группу. Проведено дополнительное озеленение, в сквере разместили малые архитектурные формы и установили дополнительные уличные светильники.

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