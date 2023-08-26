Сквер-мемориал павшим воинам благоустроили в подмосковном Павловском Посаде

Масштабная реконструкция сквера и мемориала «Павшим павлово-покровцам в годы Великой Отечественной войны» завершилась в городском округе Павловский Посад. Об этом рассказали в региональном Минблаго.

«Мы обновляем существующие памятники героям Великой Отечественной войны, а также устанавливаем новые. Памятник погибшим воинам в Павловском Посаде мы капитально отремонтировали и благоустроили территорию, на которой он установлен. По завершению работ в городе появилась обновленная мемориальная зона и современное пространство для жизни и отдыха», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Отмечается, что общая площадь территории благоустройства составила 1,3 гектара. Пространство сквера тематически разбили на несколько зон: центральной аллеи, мемориала, спортивную и детскую. В сквере провели дополнительное озеленение, установили современные системы уличного освещения и видеонаблюдения.

При этом в честь открытия сквера-мемориала состоялось торжественное мероприятие, на котором зажгли Вечный огонь и возложили цветы к Памятнику погибшим воинам.

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