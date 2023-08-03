Сквер на улице Победы в подмосковном Реутове полностью готов к открытию

Уже завтра в Реутове пройдет торжественное открытие Аллеи Славы после проведенных здесь работ по благоустройству. Об этом заявили в пресс-службе регионального Минблаго.

«Это памятное место для реутовчан — тут регулярно проводились мероприятия и акции, связанные с памятью о Великой Отечественной войне. Мы провели работы по благоустройству и теперь площадка для общественных мероприятий стала комфортней. Кроме того, тут организовали небольшую рекреационную зону», — подчеркнул глава ведомства Михаил Хайкин.

Пространство сквера значительно изменилось. Тут организовали новые, более логистически выверенные транзитные пути. Отмечается, что имена погибших перенесли на серию вертикальных стел и разместили их с двух сторон от часовни. Также в ходе работ был обновлен и постамент Вечного огня.

Накануне Андрей Воробьев проверил, как идет благоустройство Фрязинского лесопарка, который откроется уже в этом месяце.