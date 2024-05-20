Сквер по проспекту Ленина в Балашихе стал победителем Всероссийского голосования по выбору объектов для благоустройства
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Сквер по проспекту Ленина в Балашихе стал победителем четвертого Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения Всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Министр уточнил, что обновление объектов-победителей начнется в 2025 году. Он также поблагодарил активных граждан, которые приняли участие в голосовании. В ведомстве добавили, что за благоустройство сквера в Балашихе свой голос отдали свыше 27 тысяч человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.