Сквер по проспекту Ленина в Балашихе стал победителем Всероссийского голосования по выбору объектов для благоустройства

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения Всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.