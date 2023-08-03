Сквер, расположенный перед администрацией, продолжают благоустраивать в подмосковной Коломне

Работы по благоустройству сквера перед администрацией в Коломне выполнены уже на треть. Об этом сообщили в региональном Министерстве благоустройства.

«Ранее здесь находилось аварийное здание, после сноса которого образовался пустырь. В сентябре тут появится современная благоустроенная территория», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Сквер располагается между двумя частями города — современной и исторической. Поэтому проектировщикам было важно совместить два стиля и создать единый принцип для архитектурных решений в рисунках, текстурах и материалах мощения, а также в самой планировке пешеходных дорожек.

В настоящее время ведутся работы по устройству основания дорожно-тропиночной сети. Идут подготовительные работы под наружное освещение и видеонаблюдение. Планируется обновление плиточного покрытия дорожек, а также высадка новых деревьев и кустарников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе откроют 14 новых парков.