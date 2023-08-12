Сквер у ДК имени 1 Мая открыли в подмосковном Подольске

В микрорайоне Климовск Подольска завершились работы по благоустройству сквера у ДК имени 1 Мая. Об этом рассказали в региональном Минблаго.

«Это одно из четырех общественных пространств, которые мы благоустраиваем в городском округе Подольск в этом году. Сквер вошел в программу по обустройству небольших зон отдыха в шаговой доступности. Работы завершены и у жителей микрорайона Климовск появилось еще одна уютная рекреационная зона рядом с домом», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

В результате работ на территории сквера появилась новая дорожно-тропиночная сеть. В зоне для тихого отдыха разместили садовые диваны и урны. Информационные стенды рассказывают об истории Подольска и предприятиях, участвовавших в его становлении.

Со стороны Дома культуры установили стенды со сменяемой театральной программой. Территорию сквера дополнительно озеленили и оборудовали современными системами уличного освещения. Для безопасности граждан установлены камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев рассказал о выплатах и компенсациях, которые положены жителям после взрыва в Сергиевом Посаде.