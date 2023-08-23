Сквер у Дома культуры имени Воровского в Раменском продолжают благоустраивать

Работы по благоустройству территории сквера у Дома культуры имени Воровского в подмосковном Раменском выполнены уже на треть. Об этом сообщили в региональном Минблаго.

«Из разбитой и устаревшей территория постепенно превращается в современное и комфортное городское пространство с удобными транзитными дорожками, местами для отдыха, новым освещением. В конце сентября обновленный сквер будет радовать жителей и гостей Раменского», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

В настоящее время идут работы по обустройству дорожно-тропиночной сети, установке бортового камня, укладке плиточного покрытия. Ведется устройство кабельных линий для систем освещения и видеонаблюдения.

Согласно плану, вдоль сквера формируют пешеходную аллею с центральной зеленой зоной и местами для отдыха. На этой алее также разместятся афиши, городские качели, будет обеспечен комфортный доступ с помощью тактильных полос и пандусов для маломобильных групп населения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что второй этап благоустройства лесопарка в Электростали стартует уже в этом году.