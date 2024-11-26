Сквер в честь погибших морпехов Северного флота появился в Джанкойском районе

В селе Яркое Джанкойского района благоустроили Аллею памяти погибшим в зоне спецоперации бойцам 61-й бригады морской пехоты Северного флота, которые базировались в Херсонской области. Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что в честь героев в парке высадили свыше 200 саженцев голубых елей, которые были привезены из Архангельска. Ожидается, что в течение месяца доставят еще 400 саженцев.

Отмечается, что участниками мероприятия стали первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Петросян, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Альберт Куршутов, а также волонтеры, главы городов и районов и жители села.

Ранее сообщалось, что сквер 75-летия Победы преобразили в Воскресенске.