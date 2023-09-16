Сквер Защитников Родины в Подольске открыт для местных жителей и гостей муниципалитета

Работы по благоустройству сквера подошли к концу в микрорайоне Ново-Сырово в подмосковном Подольске. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

«Главная функция данного сквера — мемориальная. Важно хранить историческую память. Но в то же время мы создали здесь небольшое рекреационное пространство по программе создания зон отдыха в шаговой доступности», — отметил глава регионального ведомства Михаил Хайкин.

В проект благоустройства заложена идея сохранения связи поколений. Центральным местом сквера осталась площадь с памятником жителям деревни Ново-Сырово, защитившим Родину в годы Великой Отечественной войны.

Теперь обновленная площадь условно разделена на две зоны: мемориальную и зону для общественных собраний перед ДК «Молодежный». Площадь с памятником отделили от спортивно-игровой части сквера зеленой изгородью. В этой части сквера установили спортивную и детскую площадки. В восточной части расположилась площадка для спокойного отдыха.

Ранее глава региона Андрей Воробьев выразил надежду, что обновленный парк Киово в Лобне станет точкой притяжения жителей.