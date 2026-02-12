Шевроны с ликом Христа и знамена с изображением князя Димитрия Донского прошли чин освящения в главном соборе Троице-Сергиевой лавры. Как сообщает REGIONS , религиозные атрибуты, призванные стать духовной защитой для военнослужащих, буквально на несколько минут погрузились в сакральное пространство алтаря, а затем их приложили к раке с мощами преподобного Сергия. Эта процедура, по словам священнослужителей, превращает ткань и краску в оберег, который теперь поедет в окопы вместе с боеприпасами и сухпайками.

Общественная группа «Помощь нашим» выступила заказчиком партии символических изделий. В скором времени коробки с освященным грузом отправятся в зону специальной военной операции. Чин освящения провели настоятель Сергиевского храма села Мергусово протоиерей Алексий Алексеев и насельник Лавры иеромонах Евдоким (Новиков).

Протоиерей Алексий Алексеев подчеркнул, что обряд совершен не просто по просьбе активистов, а с глубокой верой в результат.

« Мы надеемся и верим в то, что благодать Божия на оставит наших воинов, дарует им победу, крепость, мужество», — сказал протоиерей Алексий.

Батюшка также добавил, что благословение преподобного Сергия, которое в 1380 году изменило ход истории на Куликовом поле, сегодня передается доблестным бойцам.

Событие в лавре примечательно не только мистическим подтекстом, но и прагматичным подходом церкви к нуждам армии. Современный конфликт давно вышла за рамки столкновений железа и стали. В условиях психологических перегрузок символ веры на форме становится для многих солдат точкой опоры.

