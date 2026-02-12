Сквозь века: в Троице-Сергиевой лавре повторили благословение Радонежского на битву
REGIONS: в главном соборе Лавры освятили шевроны со Спасом ля бойцов СВО
Фото: [Свечи в Главном храме ВС РФ в парке «Патриот» Одинцовского округа/Медиасток.рф]
Шевроны с ликом Христа и знамена с изображением князя Димитрия Донского прошли чин освящения в главном соборе Троице-Сергиевой лавры. Как сообщает REGIONS, религиозные атрибуты, призванные стать духовной защитой для военнослужащих, буквально на несколько минут погрузились в сакральное пространство алтаря, а затем их приложили к раке с мощами преподобного Сергия. Эта процедура, по словам священнослужителей, превращает ткань и краску в оберег, который теперь поедет в окопы вместе с боеприпасами и сухпайками.
Общественная группа «Помощь нашим» выступила заказчиком партии символических изделий. В скором времени коробки с освященным грузом отправятся в зону специальной военной операции. Чин освящения провели настоятель Сергиевского храма села Мергусово протоиерей Алексий Алексеев и насельник Лавры иеромонах Евдоким (Новиков).
Протоиерей Алексий Алексеев подчеркнул, что обряд совершен не просто по просьбе активистов, а с глубокой верой в результат.
« Мы надеемся и верим в то, что благодать Божия на оставит наших воинов, дарует им победу, крепость, мужество», — сказал протоиерей Алексий.
Батюшка также добавил, что благословение преподобного Сергия, которое в 1380 году изменило ход истории на Куликовом поле, сегодня передается доблестным бойцам.
Событие в лавре примечательно не только мистическим подтекстом, но и прагматичным подходом церкви к нуждам армии. Современный конфликт давно вышла за рамки столкновений железа и стали. В условиях психологических перегрузок символ веры на форме становится для многих солдат точкой опоры.
