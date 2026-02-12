Тащат в церковь пакеты с могилы: священники развенчали самый популярный миф среди верующих

В Русской православной церкви призвали верующих отказаться от суеверного отношения к личным вещам скончавшихся родственников. Священнослужители подчеркнули, что распространенное мнение об «опасной энергетике» одежды и бытовых предметов усопших не имеет ничего общего с церковным учением и является обычной выдумкой. Об этом пишет информационное агентство « Кулик ».

Как пояснили пастыри, предметы обихода не могут ни навредить живым, ни потревожить душу покойного. Никакой мистической угрозы от хранения или использования таких вещей не существует. Страхи вокруг этого, по словам представителей духовенства, питаются исключительно фольклором и далеки от православного мировоззрения.

Вместе с тем священники предложили практически значимый вариант обращения с имуществом усопшего. Если наследники не планируют пользоваться оставшимися вещами, лучше всего передать их тем, кто действительно нуждается. Такая милостыня становится действенным поминовением. Душе умершего такая добродетель приносит больше пользы, чем наглухо запертые шкафы или тем более ритуалы уничтожения вещей.

Оптимальным временем для раздачи назван период в сорок дней после кончины. Принимать вещи могут как благотворительные фонды, так и непосредственно храмы, где их распределят между малоимущими прихожанами.

