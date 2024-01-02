Sky News: йеменские хуситы протаранили корабль США в Красном море

В Красном море все последние дни продолжаются ожесточенные столкновения между США и хуситами, передает Sky News Arabia со ссылкой на местные источники.

Сообщается, что в понедельник, 1 января, в акватории Красного моря сторонники правящего в Северном Йемене движения «Ансар Алла» (хуситов) протаранили корабль США и американские военные катера.

Других подробностей инцидента в красном море пока не приводится.

Ранее группировка «Ансар Алла» пригрозила атаковать любые израильские суда, что будут в зоне досягаемости йеменских радикалов. Лидер движения Яхья Сариа заявлял, что атаке будут также подвергаться и иные корабли союзников Израиля.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».