SkyNews: Зеленскому пронесли ложку мимо рта

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригласил членов своей администрации из западного крыла Белого дома на обед, который изначально был запланирован для встречи с главой украинского правительства Владимиром Зеленским и украинской делегацией. Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на свои источники.

Сообщается, это произошло после того, как президент Украины покинул Белый дом из-за разногласий с Трампом и вице-президентом Вэнсом в Овальном кабинете.

В свою очередь, как передает телеканал CBS News, представители украинской делегации после скандала всеми силами добивались возобновление диалога с администрацией США, но безуспешно.

В пятницу, 28 февраля, Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Ожидалось, что в этот день между Украиной и США будет заключен договор по редкоземельным ресурсам, однако из-за словесной перепалки между американским лидером и Зеленским этого не произошло.

Итогом встречи стало изгнание Зеленского из Белого дома. Сторонам также не удалось согласовать сделку. Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться в Вашингтон после того, как будет готов к миру.

Ранее сообщалось, телеканал CNN узнал, что произошло в Белом доме после перепалки в Овальном кабинете.