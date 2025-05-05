С 5 мая сервис Skype для общения прекращает свою работу, о чём сообщается в уведомлении, отправленном пользователям. В уведомлении также указаны все условия прекращения работы сервиса.

С 5 мая компания Microsoft, которая является владельцем Skype, направляет все усилия на развитие Teams — ещё одного инструмента для общения и совместной работы. Переход из Skype в Teams осуществляется бесплатно и не требует смены учетных данных пользователей.

«Все ваши контакты и чаты будут автоматически перенесены. Также в ближайшие дни вы получите уведомление в приложении Skype с предложением выполнить необходимые действия», — уточняется в рассылке.

Информация, хранящаяся в Skype, будет доступна пользователям до начала 2026 года. Это время позволит принять решение о её дальнейшей судьбе. Также данные можно удалить самостоятельно. Если не предпринимать никаких действий до 2026 года, информация будет удалена автоматически.

В Skype есть возможность экспортировать информацию без необходимости переходить в Teams. Это касается переноса контактов и истории сообщений.

Клиенты, которые не откажутся от подписки и не снизят баланс в Skype после мая 2025 года, смогут продолжать пользоваться услугами через панель набора Skype, веб-портал Skype и бесплатную версию Teams. С марта 2026 года «минуты» в Skype перестанут входить в состав тарифов «Microsoft 365 персональный» и «Microsoft 365 для семьи».

Ранее сообщалось, что компания Microsoft объявила о прекращении работы Skype в мае.