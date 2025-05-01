В России перестанет работать Skype

Сайт технической поддержки Microsoft проинформировал, что Skype больше не будет работать. Пользователи не смогут подключиться с 5 мая, далее поддержка будет прекращена полностью. Перенести данные, включая учетные записи, предлагают в Microsoft Teams.

Отметили, что закрытие Skype связано с развитием новых коммуникационных платформ компании.

Напомним, сервис для звонков и обмена информацией Skype стартовал в 2003 году. В 2011-м он перешел под контроль Microsoft.

Ранее сообщалось, что Intel и Microsoft зарегистрировали новые товарные знаки в России.