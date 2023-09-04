Слабовидящие теперь могут пользоваться приложением «Транспорт Подмосковья»

Мобильное приложение «Транспорт Подмосковья» обновили, теперь здесь доступна версия для слабовидящих. Об этом сообщили в региональном Министерстве дорожной инфраструктуры и транспорта.

Отмечается, что теперь пользователь сможет просматривать информацию о маршрутах и расписание общественного транспорта в текстовом формате с крупным шрифтом и контрастом. Для пользования данной версией необходимо нажать кнопку «Версия для слабовидящих». Она появится на главном экране после обновления мобильного приложения.

Напомним, что данный сервис позволяет узнавать расписание, строить маршрут, получать информацию о местонахождении автобуса и о прогнозе прибытия на нужную остановку. Всего с начала запуска приложение «Транспорт Подмосковья» скачали порядка 93 тысяч жителей.

Ранее стало известно, что участники «Лидеров России» выполнили задание от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по внедрению ИИ в работу с обращениями.