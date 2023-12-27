Слабый снег, гололедица и до пяти градусов мороза ожидаются в Московском регионе в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Московской области составит от нуля до минус пяти градусов, в Москве — от нуля до минус двух градусов. Ветер будет юго-западного направления с переходом на северо-западный и со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать шесть миллиметров ртутного столба. Жителей Московского региона также призвали быть осторожными и внимательными из-за гололедицы.

Ранее инфекционист Антон Жильцов рассказал, как гулять с болеющим ребенком зимой.