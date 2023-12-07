Слабый снег и до 16 градусов мороза ожидаются в Московском регионе в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег. На дорогах образуется гололедица.

Температура воздуха в Подмосковье составит от одиннадцати до шестнадцати градусов мороза, в Москве — от двенадцати до четырнадцати градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер ожидается восточного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот шестьдесят пять миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Михаил Леус предупредил, что в Подмосковье возможно образование морозных туманов из-за низкой температуры и высокой влажности.