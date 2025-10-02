Сладкая пицца в рожке: в Подмосковье представят мороженое с неожиданным вкусом

В подмосковном Егорьевске стартует гастрономический эксперимент — с 10 октября в кафе торгового центра «Форум» начнутся продажи мороженого со вкусом сырной пиццы. Об этом сообщает издание REGIONS.

Производитель выбрал Егорьевск в числе первых для тестирования необычной новинки, сочетающей нежную сливочную основу пломбира с пикантными нотками вяленых томатов и прованских трав. По словам представителя компании-разработчика Татьяны Викторовой, вкус получился одновременно ярким и сбалансированным, что делает десерт настоящим гастрономическим приключением для смелых гурманов.

«Продажи планируем запустить примерное 10 октября. Вкус получился одновременно ярким и нежным: сливочная основа гармонично сочетается с пикантностью трав и томатов. Любим мы удивлять!» — говорит представитель компании-производителя в Подмосковье Татьяна Викторова.

Егорьевск постепенно укрепляет репутацию центра кулинарных инноваций в регионе. Местные предприниматели уже несколько лет успешно готовят аутентичную гурьевскую кашу — традиционный десерт из рисового пудинга с карамельной корочкой. Кондитерская фабрика города с конца 2025 года выпускает уникальный пористый шоколад с воздушной начинкой, не имеющий аналогов в России. Появление мороженого-пиццы продолжает эту тенденцию.

