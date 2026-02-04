Сладкая смерть в упаковке: врачи сорвали маску с полезных перекусов, раскрыв чудовищную правду

Ведущие популярной программы «Жить здорово!» Елена Малышева и Михаил Коновалов предостерегли зрителей от скрытой опасности, которую таят в себе фруктовые чипсы. Врачи развенчали миф о пользе этого популярного перекуса, указав на критически высокое содержание сахара в сушеных фруктовых ломтиках, передает Лента.ру.

Как пояснила Елена Малышева, в процессе приготовления такие чипсы теряют воду, что приводит к концентрации сахара. В результате, например, в апельсиновых чипсах содержится в шесть раз больше сахара, чем в свежем плоде. Михаил Коновалов, врач-офтальмолог, акцентировал внимание на последствиях такого чрезмерного потребления. Он объяснил, что избыток сахара повреждает стенки сосудов, способствуя образованию атеросклеротических бляшек.

Специалисты сделали важный вывод: регулярное употребление фруктовых чипсов, позиционируемых как полезная альтернатива, на деле может существенно повышать риски развития сердечно-сосудистых катастроф, таких как инфаркт или инсульт. Они призвали потребителей быть более внимательными при выборе перекусов и не поддаваться на маркетинговые уловки, выдающие вредный продукт за здоровый.

Ранее тревел-блогер рассказал о ценах в супермаркете Уганды.