Сладкий самообман: гастроэнтеролог из Подмосковья разоблачила миф о безусловной пользе меда

Многие адепты здорового образа жизни совершают классическую ошибку, заменяя привычный сахарный песок медом в надежде на магическое оздоровление. Бытует мнение, что натуральный продукт пчеловодства можно употреблять практически без ограничений. Однако врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына поспешила охладить пыл любителей «полезных» сладостей, напомнив в беседе с REGIONS , что с точки зрения биохимии разница между этими продуктами не так велика, как рисует маркетинг.

Несмотря на наличие в составе витаминов группы B, витамина C и ценных минералов вроде магния и железа, их концентрация в меде слишком мала, чтобы оказывать терапевтический эффект при стандартном потреблении. По словам эксперта, чтобы получить реальную дозу полезных веществ, пришлось бы съедать мед килограммами, что неизбежно приведет к метаболическому удару.

Основной конфликт кроется в составе: мед базируется на глюкозе и фруктозе. Эти простые сахара требуют строгого контроля со стороны организма. Врач подчеркивает ключевые нюансы:

Калорийность: мед содержит около 300–330 ккал на 100 граммов, что лишь немногим уступает белому сахару.

Гликемический индекс: показатель меда варьируется от 35 до 70 единиц, в то время как у сахара он составляет 65–70. Разрыв минимален.

Инсулиновый ответ: для поджелудочной железы нет принципиальной разницы, откуда поступили простые углеводы — реакция будет сопоставимой.

Иллюзия «безопасности» меда часто проистекает из его интенсивного вкуса. Поскольку он слаще сахара, человек интуитивно может использовать меньший объем продукта. Кроме того, биологически активные компоненты дают легкий тонизирующий эффект, который многие принимают за прилив здоровья. Тем не менее, лишние калории из «лесного нектара» трансформируются в жировую ткань так же эффективно, как и из обычного рафинада.

Специалист выделяет ряд случаев, когда мед и вовсе может стать опасным спутником рациона:

Аллергические реакции: продукты пчеловодства являются сильными аллергенами.

Детский возраст до года: существует серьезный риск развития ботулизма.

Стадия декомпенсации диабета: мед способен спровоцировать резкий скачок глюкозы.

Ожирение: высокая энергетическая плотность продукта мешает снижению веса.

Безусловно, мед обладает антибактериальными свойствами и может поддержать местный иммунитет при простуде. Однако гастроэнтеролог призывает соблюдать умеренность: безопасная норма ограничивается 1–2 чайными ложками в день. В конечном итоге для организма важнее не источник сладости, а суммарный объем добавленного сахара. По рекомендациям ВОЗ, он не должен превышать 5–10% от суточной калорийности. Таким образом, мед остается прекрасным лакомством и природным лекарством ровно до тех пор, пока его не начинают поглощать столовыми ложками.

