Славянский бульвар в Подольске лидирует в конкурсе на благоустройство на Госуслугах

На портале «Госуслуги» проходит голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В Подольске сейчас на первом месте по числу отданных голосов находится Славянский бульвар. Об этом сообщила подольская администрация в своем телеграм-канале.

Для всех жителей Подольска предложили возможность проголосовать за пять различных объектов. Больше всего людей пока проголосовали за благоустройство Славянского бульвара. Вместе с ним в порядок приведут часть микрорайона Силикатная-2 и улицу Тепличная. За этот вариант уже проголосовало 16213 человек. На второе место вышло возможное благоустройство участка бульвара 65-летия Победы с 1949 голосами.

На третье место вышло общественное пространство на месте пересечения улиц Мраморной и Ульяновых. Уже за этим местом следуют сквер 100-летия победы над наполеоновской армией и сквер имени Долгих в микрорайоне Ивановский.

Ранее сообщалось о благоустройстве памятных мест в Коломне. В Сергиевском поселке активно ведутся работы по приведению в порядок прилегающей территории, прилегающей к мемориалу, посвященному героям и труженикам Великой Отечественной войны. Сейчас специалисты заменили тротуарную плитку на главной аллее, обновили бордюры и декоративное ограждение вокруг сквера, посеяли газон и цветы, восстановили основание стелы и обновили надписи на ней. Также планируется укладка новой плитки на прилегающих дорожках.