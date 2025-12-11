Зумеры подводят «кринж-итоги года»: что обсуждали в соцсетях в 2025-м — мемы, скандалы и позор на всю страну

Уходящий год выдался особенно богатым на события, которые в соцсетях массово называли «кринжом». Здесь и странные коллаборации, и вирусные треки, и цифровой абсурд, и громкие скандалы. Эти явления оказались в центре мемов, дискуссий и новостных заголовков. Молодежь в соцсетях активно подводит «кринж-итоги года». Самые яркие и обсуждаемые факапы и мемы 2025-го — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Скандал с квартирой Долиной

В конце года имя народной артистки Ларисы Долиной оказалось в эпицентре громкого скандала, связанного с продажей московской квартиры. После сделки покупательница — Полина Лурье — потеряла право собственности по решению суда, что вызвало широкий общественный резонанс. История стала темой новостей федерального уровня, обсуждалась в ток-шоу и породила массу мемов.

Дело получило развитие после появления комментариев Лурье в СМИ, где она рассказала свою версию происходящего. Ситуация усугубилась подключением адвокатов, юридических экспертов и медийных персон, что превратило частный спор в масштабную публичную историю. Скандал практически мгновенно стал общественным феноменом: в соцсетях массово стали использовать выражения вроде «эффект Долиной», говоря о квартирных вопросах, а имя певицы оказалось в повестке политиков и общественных активистов.

«Кукареку» — коллаб MARGO и Lil Pump

Одним из самых обсуждаемых треков 2025 года стала совместная песня «Кукареку» российской певицы MARGO и американского рэпера Lil Pump. Композиция, выпущенная 29 августа, быстро распространилась и привлекла внимание как музыкальных изданий, так и социальных сетей.

Фото: [ youtube.com/Margo Official ]

Песня сочетает элементы хип-хопа и поп-музыки, совмещая тексты на русском и английском языках с энергичным, запоминающимся хуком. Такая стилистическая смесь была встречена публикой неоднозначно: одни слушатели отмечали ее вирусность, другие — называли ее стыдливой из-за странного сочетания жанров и текста.

Иван Золо — «Баобаб»

Трек «Баобаб» от блогера и музыканта Ивана Золо также стал одним из самых вирусных интернет-феноменов этого года. Основа композиции — абсурдная и бесконечно повторяемая фраза со словом «баобаб», которая мгновенно превратилась в мем и породила тысячи TikTok-роликов, ремиксов и пародий.

Вирусность трека вышла за пределы соцсетей: песня попала в чарты и даже поднялась на первое место в суточном рейтинге Genius, опередив популярных международных артистов.

Реклама Pims

В этом году особенно выделились и российские рекламщики: одним из самых громких скандалов года стала кампания сети напитков Pims. В июне бренд выпустил ролики, которые моментально вызвали возмущение аудитории. Главной претензией стало то, что сцены в рекламе напоминали романтизацию грубого обращения с женщиной — момент, который зрители восприняли как отсылку к насилию.

Ролики вызвали всплеск критики со стороны пользователей соцсетей, феминистских активисток, блогеров и маркетинговых экспертов. Уже в течение суток кампания стала объектом публичного бойкота. Pims пришлось публиковать официальные заявления и пытаться объяснить идею «провокационного креатива». Помимо критики, конкурирующие компании, такие как чайная Yeti, даже выпустили пародийные рекламные материалы, высмеивая спорный ролик, что только усугубило медийный резонанс.

Фото: [ соцсети ]

Italian brainrot — интернет-феномен мема

Замыкает пятерку списка самых «кринжовых» интернет-событий 2025 года — «Italian brainrot» (итальянский брейнрот). Это серия вирусных мемов, видео и изображений, созданных зачастую с помощью генеративного ИИ. Эти ролики характеризуются абсурдной, сюрреалистической эстетикой: нелепые персонажи, псевдо-итальянские голоса и бессмысленные сюжетные фрагменты, которые пользователи публиковали в соцсетях.

Именно формат коротких, часто бессмысленных контент-клипов сделал brainrot вирусным: миллионы просмотров, смешные и одновременно странные образы — от «Ballerina Cappuccina» до «Bombardino Coccodrillo» — захватили внимание как молодых пользователей, так и взрослых, обсуждающих культурное значение таких мемов.

Критики и обозреватели отмечали, что этот феномен отражает текущую эру цифровой культуры, где ИИ-генерированный контент и абсурдное творчество становятся не только развлечением, но и своеобразным маркером эпохи.

