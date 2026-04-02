ИИ охотник на борщевик: нейросеть нашла 240 гектаров заразы в Подмосковье за минуты

Опасное растение, которое годами отравляло жизнь дачникам и экологам, наконец-то получило цифрового противника. ML-разработчики и волонтеры создали ИИ-сервис, который находит заросли борщевика Сосновского на спутниковых снимках. Нейросеть размечает изображения в 50 раз быстрее человека. Об этом сообщает REGIONS .

Технология уже прошла боевое крещение. Волонтеры выявили очаги борщевика общей площадью 421 гектар в 17 регионах. Из них 240 гектаров — в Подмосковье. На основе этих данных растение начали уничтожать, в первую очередь на особо охраняемых территориях. Теперь любой желающий может загрузить спутниковые снимки в формате GeoTIFF, и алгоритм сам выделит зоны заражения.

ИИ модель обучали на датасете из 10 тысяч фото с очагами борщевика, а результаты проверяли эксперты. В 2026 году волонтеры добавят новые регионы и актуализируют данные. К лету сервис охватит 100 тысяч квадратных километров в Тверской и Ярославской областях. В планах — научить нейросеть распознавать и другие инвазивные растения и создать единую карту очагов борщевика.

