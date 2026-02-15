След ведет в Россию: семья 26 лет ищет дочь, объявленную умершей при странных обстоятельствах

В Тбилиси разворачивается расследование, способное пролить свет на одну из самых мрачных страниц грузинской медицины. Семья Инессы, потерявшей дочь в роддоме четверть века назад, подозревает, что ребенка не хоронили, а продали. Поиски привели родственниц к выводу, что девочку могла забрать сотрудница больницы и вывезти в Россию. Об этом пишет ИА Регнум со ссылкой на канал «112», который передал все со слов племянницы женщины, Илоны.

Трагедия семьи началась задолго до рождения девочки. В 1995 году Инесса родила сына, но мальчик умер на десятые сутки. Тело ребенка родителям не отдали: сотрудники больницы заявили, что похоронят его самостоятельно на кладбище при медучреждении. Тогда это объяснили заботой, а годы спустя обернулось страшным открытием.

18 января 2000 года Инесса снова стала матерью. В одном из тбилисских роддомов у нее родилась дочь. Однако сразу после родов малышку увезли в детскую больницу, разлучив с матерью. Отца в стационар не пустили, а на следующий день семье сообщили страшную новость: девочка умерла естественной смертью. С родителей потребовали 150 долларов на погребение — снова на территории больницы. Попытки получить тело ребенка натолкнулись на глухой отказ.

Спустя 25 лет Инесса узнала шокирующую правду: никакого кладбища при больнице никогда не существовало. В перинатальной карте девочки, чудом уцелевшей в архивах, не оказалось отметки о смерти. Документы на умершего сына и вовсе исчезли — якобы все архивы уничтожены. В ритуальных агентствах также не нашлось записей о смерти детей.

Ключевым свидетелем стал врач УЗИ, наблюдавший последнюю беременность Инессы. Именно тогда всплыла фигура таинственной работницы больницы.

«Затем работница больницы решила забрать ребенка себе. Именно работница больницы, а не роддома. Родители никогда не отказывались от девочки, их обманули и сказали, что дочь погибла», — рассказала 112 Илона.

Кто эта женщина, как сейчас выглядит ребенок и где именно находится — семья может только гадать. По одной из версий, сотрудница увезла девочку в Россию. Следы могут вести на Кавказ или в другие приграничные с Грузией регионы.

В отчаянии Илона и Инесса начали искать единомышленников в интернете и наткнулись на чат, где люди делятся идентичными историями. Многие участники сообщества, как выяснилось, спустя десятилетия нашли своих «умерших» при рождении детей. Женщины утверждают, что количество проданных таким образом детей может достигать двух тысяч. Расследование этой истории только начинается, и семья надеется, что спустя 26 лет сможет наконец узнать правду о судьбе своей дочери.

