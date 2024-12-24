Следком провел обыски у первого замминистра дорожного хозяйства Челябинской области

Следственный комитет России провел обыски у первого заместителя министра дорожного хозяйства Челябинской области, Станислава Харченко, в рамках расследования коррупционных схем в дорожной отрасли. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

В Челябинской области продолжается расследование, связанное с коррупцией в дорожной отрасли. На этот раз под пристальное внимание правоохранительных органов попал первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона, Станислав Харченко.

В его рабочем кабинете и по месту жительства были проведены обыски сотрудниками Следственного комитета России и УФСБ.

На данный момент официальные представители следственных органов не предоставили комментариев относительно ситуации. Однако стало известно, что Харченко может быть связан с делом Нвера Колозяна, директора ООО«УралДорСтрой». Он подозревается в даче взятки.

Прокуратура Челябинской области уже утвердила обвинительные заключения по уголовным делам, касающимся как Колозяна, так и главного специалиста ОГКУ«Челябинскавтодор». Так, Колозян обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), в то время как главный специалист учреждения инкриминируется в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и легализации денежных средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

По имеющимся данным, денежные средства передавались за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и их последующую ускоренную оплату.

Ранее силовики задержали бывшего мэра города из Свердловской области по подозрению в коррупции.