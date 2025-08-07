Следком возбудил дело после обрушения в доме на Невском, где погиб рабочий

После того как в одной из квартир дома на Невском проспекте в Санкт-Петербурге произошло обрушение перекрытия, в результате которого погиб один человек, а ещё один получил травмы и был госпитализирован, Следственный комитет Российской Федерации по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

В сообщении говорится, что в четверг вечером во время работ на втором этаже одного из домов на Невском проспекте произошло обрушение межэтажного перекрытия.

В результате инцидента один человек погиб, а другой получил травмы. Пострадавшего извлекли из-под обломков и доставили в больницу. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

«Следственным отделом по Центральному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на Невском проспекте произошло обрушение в жилом доме, погиб человек.